В Москве во вторник ожидается до +24°С
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В Москве во вторник, 30 июня, ожидается переменная облачность без осадков, сообщается на портале «Метеоновости».
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве поднимется до +22...+24°С, в Подмосковье — до +19...+24°С.
Юго-восточный ветер будет достигать 5-10 м/с.
Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — около 40%.
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