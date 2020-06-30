В Москве во вторник ожидается до +24°С

В Москве во вторник, 30 июня, ожидается переменная облачность без осадков, сообщается на портале «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве поднимется до +22...+24°С, в Подмосковье — до +19...+24°С.

Юго-восточный ветер будет достигать 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 743 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — около 40%.

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