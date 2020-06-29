Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Боливии

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Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали в 49 км западнее Абапо в Боливии, сообщает Геологическая служба США.

Сейсмологи обнаружили толчки в 05.06 по Гринвичу.

Гипоцентр землетрясение залегал на глубине 37 км. При этом эпицентр находился в точке с координатами 18,9254 градусов южной широты и 63,8484 градуса западной долготы.

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