Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Боливии
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Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали в 49 км западнее Абапо в Боливии, сообщает Геологическая служба США.
Сейсмологи обнаружили толчки в 05.06 по Гринвичу.
Гипоцентр землетрясение залегал на глубине 37 км. При этом эпицентр находился в точке с координатами 18,9254 градусов южной широты и 63,8484 градуса западной долготы.
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