СК назвал причину взрыва в доме на северо-востоке Москвы

В СК России определили причину взрыва в квартире жилого дома по улице Проходчиков в Москве.

Взрыв произошел в жилом доме на улице Проходчиков в Москве днем 29 июня. По словам свидетелей, они слышали взрыв. После этого в доме начался сильный пожар.

По словам представители ГУ СК по столице Юлии Ивановой, взрыв произошел из-за преступной небрежности жильца при обращении с газовым оборудованием.

«В результате чего произошел хлопок и дальнейшее возникновение пожара», — цитирует Иванову ТАСС.

Очевидцы также рассказали следствию, что проживающий в квартире жилец периодически злоупотреблял спиртным. Известно, что после случившегося его госпитализировали в больницу, он находится в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и ст. 168 УК «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности».

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