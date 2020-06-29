СК проверит информацию о нападении на женщину алабая в Подмосковье

Следственный комитет России организовал проверку после появления в СМИ информации о нападении собаки породы алабай на женщину в Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГСУСК России по Московской области.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Они опросят хозяина собаки и очевидцев произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что в деревне Ивановка Раменского городского округа алабай напал на женщину с ребенком. Пострадавшую госпитализировали. Поврежденную руку пришлось ампутировать.