Обвинение попросило суд исследовать переписку историка Соколова с убитой студенткой

Сторона обвинения предложила Октябрьскому районному суду Санкт-Петербурга на закрытом заседании ознакомиться с перепиской историка Олега Соколова и убитой им студентки Анастасии Ещенко, передает ТАСС.

Сам Соколов выступил категорически против этой идеи, настаивания на оглашении переписки на открытом заседании. «В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая, какие страшные оскорбления она употребляла», — заявил Соколов.

По его словам, люди должны услышать, что ему писала Ещенко, и, узнав это, они могут понять, что произошло между ними на самом деле. «За счет прессы создалось чудовищное отношение ко мне, потому что люди этого не знают», — добавил Соколов.

Стоит отметить, что суд во время заседания сделал Соколову замечание за крик.

Ранее стало известно, что суд отложил заседание на 6 июля для того, чтобы стороны могли уточнить, какие из доказательств можно будет исследовать в открытом заседании.

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