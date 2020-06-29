В МЧС утчонили, что погибших при взрыве в жилом доме в Москве нет

В МЧС уточнили, что погибших при взрыве в жилом доме на северо-востоке Москвы нет, сообщает РИА «Новости».

До этого сообщалось об одном погибшем.

Взрыв произошел в жилом доме на улице Проходчикова. После взрыва начался пожар.

Также сообщалось о семи пострадавших.

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