В МЧС утчонили, что погибших при взрыве в жилом доме в Москве нет
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В МЧС уточнили, что погибших при взрыве в жилом доме на северо-востоке Москвы нет, сообщает РИА «Новости».
До этого сообщалось об одном погибшем.
Взрыв произошел в жилом доме на улице Проходчикова. После взрыва начался пожар.
Также сообщалось о семи пострадавших.
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