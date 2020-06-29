Появились кадры с места взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы

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Появились кадры с места взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы.

По словам очевидцев, пожар начался после взрыва.

На кадрах видно, что пожар затронул три этажа пятиэтажного дома.

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