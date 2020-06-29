Филарет потребовал от Константинополя еще один томос

Лидер неканонического Киевского патриархата Филарет Денисенко заявил о том, что намерен добиваться от Константинопольского патриарха нового томоса о независимости церкви на Украине, сообщает «Интерфакс».

По словам Филарета, выданный Украине ранее томос, не делает украинскую церковь автокефальной, а, напротив, подчиняет ее Константинополю.

«Константинопольский патриарх должен дать нам такой томос, какой он дал Польской церкви, Румынской, Болгарской, Сербской. Вот такой нам нужен томос», — подчеркнул Филарет.

Новая украинская церковь (ПЦУ) была создана на базе неканонических православных церквей Украины. Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ. Однако после этого Филарет Денисенко - покинул ПЦУ вместе со своими сторонниками.