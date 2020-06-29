Директор ВЦИОМ объяснил публикацию данных экзитполов до окончания голосования

Директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что не знал о рекомендации ЦИК не публиковать данные экзитполов до окончания всероссийского голосования.

«Отдельного письма [с такими рекомендациями] мне не приходило», — сказал Федоров.

Он также не стал объяснять, почему данные опросов на выходе с участков были оглашены до завершения голосования.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что публикация результатов экзитполов не нарушает закон, однако ЦИК рекомендовал не обнародовать такие данные до конца голосования.

По данным ВЦИОМ, 76% граждан сообщили, что проголосовали за поправки, 23,6% — против, еще 0,4% испортили бюллетень.

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