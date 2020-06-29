Полицейские будут сообщать родным о госпитализации задержанных

Полицейские будут обязаны сообщать родным о госпитализации или оказании первой помощи задержанным, пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление правительства.

«Сведения об оказании задержанному лицу первой помощи или о его направлении в медицинскую организацию сообщаются сотрудниками полиции близкому родственнику или близкому лицу», — говорится в постановлении.

Отмечается, что правоохранители должны проинформировать родственников или близких в максимально короткий срок, но не позднее 24 часов.