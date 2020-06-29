В Москве задержано и отменено 14 рейсов

В аэропортах Москвы отменено и задержано 14 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 6.35 мск, во Внуково отменено 12 рейсов.

Кроме того, в Шереметьево задержан один рейс и еще один отменен.

Сведений о задержках и отменах рейсов в Жуковском и Домодедово нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.