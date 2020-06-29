В Приморье увеличили число районов с введенным режимом ЧС из-за подтоплений

Власти Приморья приняли решение о введении режима ЧС в еще одном районе из-за подтоплений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, соответствующий режим был введен в Чугуевском районе. Из-за прошедшего ливня там были подтоплены придомовые участки.

До этого режим ЧС начал действовать на территории Кавалеровского района, где также были подтоплены участки, размыты мосты и обрушены части дорог.

В заявлении государственного казенного учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС уточнили, что уровень воды в реках достиг отметки «неблагоприятных явлений».

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