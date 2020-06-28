В Пакистане число заражений коронавирусом превысило 200 тысяч
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В Пакистане число заражений коронавирусом за сутки увеличилось на четыре тысячи, превысив 200 тысяч, пишет минздрав страны.
Отмечается, что всего скончались четыре тысячи, выздоровели 92 тысячи человек.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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