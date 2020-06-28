В Норильске часть жителей и обсерватор остались без электричества из-за пожара на подстанции, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго.

«Без электроснабжения остались: обсерватор для проведения карантинных мероприятий прибывающих на территорию г. Норильска; часть бытовых потребителей г. Норильска», — сообщило министерство.

Отмечается, что в 10.55 (по мск) загорелась крыша на главной понизительной подстанции «Норильско-Таймырской энергетической компании». В 11.17 пожар был потушен.