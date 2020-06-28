В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 534 человека

В Азербайджане за сутки коронавирус подтвердился у 534 человек, что увеличивает общее число заражений до 16 424, пишет минздрав страны.

Всего в стране скончались 198 пациентов. Тесты сдали почти 469 тысяч, под медицинским наблюдением находятся 7,2 тысячи человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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