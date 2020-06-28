Трамп заявил о полном прекращении вандализма в США
Акты вандализма на протестах в США полностью прекратились, заявил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
После введения наказания в виде тюремного заключения на 10 лет за осквернение монументов и статуй, много людей были арестованы, написал Трамп.
«Вандализм полностью прекратился», – подчеркнул глава государства.
Ранее Трамп подписал указ о защите памятников на территории страны, по которому за их осквернение и разрушение предполагаются длительные сроки тюремного заключения.
Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались в США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.
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