Трамп заявил о полном прекращении вандализма в США

Акты вандализма на протестах в США полностью прекратились, заявил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

После введения наказания в виде тюремного заключения на 10 лет за осквернение монументов и статуй, много людей были арестованы, написал Трамп.

«Вандализм полностью прекратился», – подчеркнул глава государства.

Ранее Трамп подписал указ о защите памятников на территории страны, по которому за их осквернение и разрушение предполагаются длительные сроки тюремного заключения.

Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались в США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп подписал указ о защите американских памятников от вандалов

— Трамп обещает по десять лет тюрьмы вандалам в Вашингтоне

— Трамп приказал задерживать любого, кто портит памятники