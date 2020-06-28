Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса

Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса на 70 млн рублей. Об этом рассказал ТАСС адвокат одного из фигурантов дела Вячеслав Макаров.

Как уточнил адвокат, уголовное дело вернулось в прокуратуру, чтобы там исправили допущенные нарушения.

«Обвинительное заключение по делу не конкретизировано, в процессуальных документах похищенное имущество указано обезличено», — объяснил защитник.

По словам Макарова, представленные в суде документы не дают возможности полноценно защищаться. Он отметил, что это решение пока не обжаловано гособвинением и не вступило в силу.

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