На Юго-Западе Москвы грузовик насмерть сбил велосипедиста
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На Юго-Западе Москвы грузовой автомобиль насмерть сбил велосипедиста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
Уточняется, что инцидент произошел при съезде с Варшавского шоссе на Новобутовскую улицу.
На месте случившегося работает следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция. Причины произошедшего устанавливаются.
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