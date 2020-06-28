На Юго-Западе Москвы грузовик насмерть сбил велосипедиста

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На Юго-Западе Москвы грузовой автомобиль насмерть сбил велосипедиста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что инцидент произошел при съезде с Варшавского шоссе на Новобутовскую улицу.

На месте случившегося работает следственно-оперативная группа и Госавтоинспекция. Причины произошедшего устанавливаются.

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