В Москве изменили маршруты трех трамваев из-за повреждения контактной сети
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На Симферопольском бульваре повредилась контактная сеть. Об этом сообщает Мосгортранс в Twitter.
«Задерживаются трамваи № 1, 3, 16. Маршруты временно изменены», — говорится в твите.
Отмечается, что вместо трамваев власти запустили автобусы.
На данный момент движение трамваев на Симферопольском бульваре восстановлено.
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