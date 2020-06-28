В Москве изменили маршруты трех трамваев из-за повреждения контактной сети

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На Симферопольском бульваре повредилась контактная сеть. Об этом сообщает Мосгортранс в Twitter.

«Задерживаются трамваи № 1, 3, 16. Маршруты временно изменены», — говорится в твите.

Отмечается, что вместо трамваев власти запустили автобусы.

На данный момент движение трамваев на Симферопольском бульваре восстановлено.

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