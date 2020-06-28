В суде Гааги представили новые доказательства о запуске ракеты «Бук» по делу МН17

В окружном суде Гааги прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которых следует, что с места кружения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе летом 2014 года производился запуск ракеты ЗКР «Бук». Об этом сообщает NRC.

Согласно опубликованным материалам, после запуска ракеты украинец Леонид Харченко и россиянин Сергей Дубинский предположили, что сбили украинский военный самолет.

Кроме того, Дубинский звонил еще одному фигуранту дела Олегу Пулатову, чтобы узнать о запуске ракеты.

«Бук» сбил «Сушку», — ответил Пулатов.

Прокуратура утверждает, что никаких других самолетов, кроме МН17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года не было, а в теле погибших пассажиров были найдены фрагменты ракеты «Бук».

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. 7 сентября 2019 года Россия и Украина освободили по 35 задержанных граждан, среди которых с украинской стороны был Цемах.

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