В МЧС предупредили жителей Подмосковья о грозе с градом и ветре до 20 м/с

В МЧС России предупредили жителей Подмосковья о грозе с градом и ветре до 20 м/с. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу спасательного ведомства.

Так, 28 июня с 10.00 до 23.00 местами в Московской области ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, местами град и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

Спасатели советуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна, дымоходы и держаться в стороне от электропроводки и антенн. Кроме того, желательно отключить радио и телевизор. Тем, кто застанет непогоду на улице, ведомство рекомендует не прятаться под высокими деревьями и не находиться около рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Также во время грозы не стоит купаться в водоемах, бегать и ездить на велосипеде.

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