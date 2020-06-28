В Москве от коронавируса вылечились еще 1052 пациента. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1052 пациента», — сказала она.

Ракова отметила, что всего от коронавируса в столице вылечились 147 095 человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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