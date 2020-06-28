Памфилова не увидела повода для обращения в полицию из-за председателя УИК, выигравшей квартиру

Глава ЦИК Элла Памфилова не увидела оснований для обращения в полицию после того, как председатель УИК в Омске выиграла квартиру в лотерею на общероссийском голосовании.

«Если у кого-либо есть основания для серьезных подозрений — пусть обращаются в правоохранительные органы. У нас таких оснований нет. Есть определенные морально-этические аспекты, но это выходит за рамки нашей компетенции. Лично я отношусь весьма скептически ко всем этим викторинам — от них только дополнительная головная боль», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Председатель Центризбиркома подчеркнула, что в данной ситуации нельзя говорить о злоупотреблении.

«Если бы она выиграла в лотерею, организованную аффилированной структурой одного из кандидатов, то в этом случае прослеживалась бы очевидная коррупционная составляющая. В данном случае акция не проводится госструктурой. Случайный выигрыш председателя одного из множества УИКов никак не влияет на общий результат», — пояснила Памфилова.

Ранее сообщалось, что пенсионерка выиграла квартиру в Омске после того, как приняла участие в лотерее на голосовании. Позднее выяснилось, что она работает председателем УИК №1352. После этого женщина столкнулась с критикой со стороны пользователей соцсетей.

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