МЧС спасло утенка из московского колодца

Сотрудники МЧС спасли утенка, который провалился в колодец в Москве, пишут «Известия».

Спасатели нашли утенка в колодце 28 июня. От страха он спрятался глубоко внутри подземной трубы.

«Спасателям пришлось проползти около 40 м, чтобы достать птенца», — говорится в сообщении.

После спасения утенок отправился в свободное плавание.

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