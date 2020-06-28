МЧС спасло утенка из московского колодца
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Сотрудники МЧС спасли утенка, который провалился в колодец в Москве, пишут «Известия».
Спасатели нашли утенка в колодце 28 июня. От страха он спрятался глубоко внутри подземной трубы.
«Спасателям пришлось проползти около 40 м, чтобы достать птенца», — говорится в сообщении.
После спасения утенок отправился в свободное плавание.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Росгвардейцы помогли семье уток перейти оживленную дорогу в Москве
— Птицы возвращаются в места разлива топлива в Норильске
— Задержанную в аэропорту Новосибирска утку проверили на грипп