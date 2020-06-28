В Китае выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Китае обнаружили 24 новых заразившихся коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Госкомздрава КНР.

Из нового числа заболевших у 17 человек болезнь протекала в активной форме и у семи — бессимптомно. Большинство зараженных приехали из других стран, а остальные были выявлены в Пекине.

Всего с декабря 2019 года в Китае зарегистрировано 83,5 тыс. заражений, умерли 4,6 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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