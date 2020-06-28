В Москве в воскресенье ожидается гроза и до +28°С

В Москве и Подмосковье в воскресенье, 28 июня, ожидается до +28°С. Об этом следует из данных Гидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что днем температура воздуха в столбике термометра будет колебаться от +26°C до +28°C, а ночью — от +12°C до +14°C.



В небе будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь. Местами пройдет гроза. Ветер будет северный 5-10 м/c. Однако при грозе его порывы будут достигать до 17 м/c.

Атмосферное давление днем составит 745 мм ртутного столба, а ночью — 744 мм.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.