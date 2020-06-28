В ВОЗ рассказали о количестве разрабатываемых вакцин от COVID-19

Заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала количество разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса нового типа. Об этом сообщает The Indian Express.

По ее словам, в настоящее время в мире создается порядка 200 вакцин от COVID-19, которые находятся на различных стадиях разработки и клинических испытаний.

«Из них порядка 15 вакцин уже тестируют на людях», — сказала Сваминатан.

Она отметила, что ВОЗ отводит на производство вакцины от новой коронавирусной инфекции от 12 до 18 месяцев. Как заявила Сваминатан, это будет беспрецедентно, так как обычно разработка вакцины занимает около десяти лет.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.