Меры по коронавирусу продлили в Коми

Правительство республики Коми постановило продлить меры, ранее введенные в регионе из-за коронавируса, до 14 июля. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйба в своем видеообращении, опубликованном во «Вконтакте».

«Было принято решение о продлении режима ограничений в республике по 14 июля, мы ввели ряд послабляющих мер», — сказал Уйба.

По его словам, еще местные власти обсудили возможность возобновления работы заведений общественного питания. Также планируется открыть трудовые лагеря для школьников, добавил чиновник.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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