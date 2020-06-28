Парки, скверы и летние кафе откроют в Петербурге

В Санкт-Петербурге снова откроются парки и скверы, детские и спортивные площадки, а также летние кафе и зоопарк, сообщает официальный сайт администрации города.

Губернатор города Александр Беглов уже внес соответствующие изменения в постановление городского правительства от 13 марта №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Так, в частности, 28 июня в городе перестал действовать запрет на посещение парков, садов и скверов, а также детских и спортивных площадок. Кроме того, с 29 июня в Петербурге возобновит работу Ленинградский зоопарк, а также будет доступна торжественная регистрация брака.