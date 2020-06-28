Два человека ранены при обстреле автомобиля в Ингушетии

Неизвестные открыли огонь по автомобилю в Назрановском районе Ингушетии, в результате чего два человека были ранены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По словам источника, инцидент произошел вечером в субботу, 27 июня, в селении Сурхахи.

«В результате обстрела, по предварительным данным, два человека получили огнестрельные ранения», — рассказал собеседник агентства.

Он также уведомил, что их уже госпитализировали в больницу.

На месте находится оперативно-следственная группа. Обстоятельства случившегося устанавливаются.