СК закрыл закрыл дело о доведении до суицида срочника в Воронеже

Следственный комитет закрыл уголовное дело о гибели солдата-срочника из Иркутской области Дмитрия Вебера, тело которого ранее было обнаружено в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК.

Как стало известно, Вебера 5 апреля нашли повешенным. Следователи установили, что в ночь с 30 на 31 марта 2020 года он украл у сослуживца банковскую карту, с которой снял 4 тысячи рублей и потратил их в магазине. Затем рядовой Вебер незаметно положил обратно карту туда, где она лежала. Однако при помощи банковского мобильного приложения потерпевший узнал о пропаже денег со счета. Под давлением неопровержимых улик военнослужащий сознался в краже средств, но вернуть их не смог. После этого он ушел в самоволку.

Как рассказали в ведомстве, после проведения психолого-психиатрической судебной экспертизы было определено, что уходя из части, солдат был в состоянии острой реакции на стресс.

«Таким образом, в ходе предварительного следствия факт доведения до самоубийства рядового Вебера своего подтверждения не нашёл, вследствие чего виновных в его гибели не имеется», — указано в сообщении.

По данным военного военного СУ СК, результаты судебно-медицинских экспертиз показали, что смерть срочника наступила от сдавления шеи петлей.