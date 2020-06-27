ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.

Новый указ приостанавливает с 28 июня действие пунктов указа «О введении режима повышенной готовности», касающихся пропуска через границу на территорию Украины и пропуска из Украины в ДНР.

Ранее ДНР открыла границы с Украиной, Россией и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР).

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