Второй строительный кран упал из-за ветра в Набережных Челнах

Второй башенный кран упал из-за ветра с дождем в Набережных Челнах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МЧС по Татарстану.

В ведомстве рассказали, что по прибытии спасателей на место происшествия установлено, что на площадке строительные работы не производились, при падении крана высотой 60 м строения не повреждены.

Погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды произошло падение башенного крана в Набережных Челнах и сорвало кровлю детского сада в Кукморском районе республики. Ветер также стал причиной отключения электроснабжения в 40 населенных пунктах Татарстана с населением в 4,5 тысячи человек.

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