Ветер сорвал крышу детского сада и уронил строительный кран в Татарстане

Сильный ветер стал причиной срыва крыши детского сада и падения строительного крана в Татарстане, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение регионального управления МЧС России.

Так, в Кукморском районе Татарстана сорвало кровлю детского сада, в результате инцидента никто не пострадал, указано в сообщении МЧС. Отмечается, что падение башенного строительного крана произошло в городе Набережные Челны, пострадавших также нет.

Кроме того, по данным МЧС, ветер стал причиной отключения электроснабжения в 40 населенных пунктах Татарстана с населением 4,5 тысячи человек.

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