Кириенко дал старт вручению дипломов выпускникам вузов 2020 года
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Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко запустил марафон вручения дипломов выпускникам вузов 2020 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
Первыми получили дипломы выпускники, которые добились наилучших результатов в учебе и общественной жизни.
27 июня состоялся всероссийский выпускной для студентов состоится в режиме онлайн.
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