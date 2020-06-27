Очаг COVID-19 обнаружен в доме престарелых в Тюмени

Очаг новой коронавирусной инфекции обнаружен в пансионате для престарелых в Тюмени, сообщает региональный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Первый случай заболевания был выявлен у одного из постояльцев пансионата 24 июня, указано в сообщении оперштаба. По результатам проведенной после этого проверки коронавирус обнаружили еще у 10 человек, в том числе у одного сотрудника.

Большинство постояльцев пансионата до вспышки коронавирусной инфекции находились в тяжелом состоянии здоровья по имеющимся заболеваниям, отмечает оперштаб. В настоящее время проводится госпитализация заболевших в моногоспитали.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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