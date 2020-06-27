Премьер Греции назвал вакцину от COVID-19 глобальным общественным благом

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что вакцина против коронавируса, когда она будет разработана, должна стать глобальным общественным благом, распространяться по всему миру без использования исключительно ради прибыли, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу премьера.

Угроза всему миру должна получить глобальный ответ, считает Мицотакис.

Греция выделила €3 ​​млн на кампанию «Глобальный ответ на коронавирус», направленную ​​на обеспечение равного доступа к диагностике и лечению COVID-19, а также на разработку вакцины с доступной для всех ценой.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.