Протестующие напали на участки полиции в Сиэтле и Портленде
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Участники акций протеста в американских городах Сиэтл и Портленд напали на полицейские участки, сообщает телеканал Fox News.
Протестующие разбили окно у входа в один из полицейских участков города, указано в сообщении телеканала. Отмечается, что полиции удалось разогнать демонстрантов, никто из офицеров не пострадал.
В Портленде участники протестов устроили поджог полицейского участка и ближайших строений, передает Fox News.
Массовые протесты против расизма и полицейского произвола начались в США и других странах после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.
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