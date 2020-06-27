Смерч в Вологодской области сняли на видео

Смерч в Вологодской области снял на видео приехавший в отпуск житель Мурманска Андрей Бегунов. Запись опубликована на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видна уходящая в небо воронка смерча и сверкающие молнии.

«По моим данным, обошлось без жертв. Буйство стихии прошло мимо деревень, а потом ушло в лес, но повалило много деревьев», – рассказал очевидец телекомпании ТВ-21.

В частности, была уничтожена 145-летняя сосна, отметил Бегунов.

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