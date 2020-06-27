Чернышенко: отмена справок об отсутствии COVID-19 повысит спрос на услуги санаториев

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что отмена справок об отсутствии коронавируса повысит спрос на услуги санаториев и сделает отдых доступнее, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что теперь туристам не надо предъявлять справку о том, что у них нет коронавируса, вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда.

«Мы знаем, что стоимость таких анализов довольно высока, и для семей с детьми выходит большая сумма. Уверен, что эти смягчающие коррективы сделают отдых доступнее и повысят спрос на услуги санаториев страны», — сказал вице-премьер.

Чернышенко поблагодарил коллег из Роспотребнадзора за гибкий подход к данной проблеме.

Ранее Роспотребнадзор также разрешил санаторно-курортным учреждениям заселять в один номер до двух человек, которые не проживают вместе и не являются членами одной семьи.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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