Гастроэнтеролог развеял мифы о чае

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов разобрал популярные мифы о чае. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Комментируя утверждение, что из-за крепкого чая повышается давление и появляются проблемы с сердцем, врач отметил, что в чае действительно много кофеина, но современные исследования показывают, что с гипертонией данный напиток не связан.

Существует также мнение, что гипертоникам полезнее пить зеленый чай, а не черный. Однако Парамонов утверждает, что принципиальной разницы нет, так как в них примерно одинаковое содержание кофеина.

Кроме того, популярно мнение о том, что чай с молоком мешает нормальному пищеварению. Но, по словам эксперта, белки молока «прекрасно перевариваются вместе с чаем».

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