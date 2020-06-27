На Химкинском водохранилище зафиксировали разлив нефтепродуктов

На Химкинском водохранилище произошел разлив нефтепродуктов. Об этом пишет RT в Telegram.

Как сообщают очевидцы, на поверхности Бутаковского залива образовалась «ржавая пленка», стоит неприятный запах.

На кадрах с места происшествия видно, что вода стала зелено-коричневой.

В Центррегионводхозе, обслуживающем водохранилище, заявили, что нефтяное пятно вытекло из реки Грачевки. На данный момент в заливе развернуты боновые заграждения, поверхность водохранилища уже обработана сорбентом.

Отмечается, что причины разлива нефтепродуктов выясняют прокуратура, полиция, Росприроднадзор и Росрыболовство.

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