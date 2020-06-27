Число выявленных случаев COVID-19 в США приближается к 2,5 млн

В 50 штатах за минувшие сутки обнаружили коронавирусную инфекцию у свыше 45 тыс. человек, говорится на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Кроме того, за сутки умерли от вируса 629 человек.

Всего число заражений в США приближается к отметке 2,5 млн, а число летальных случаев превысило 125 тыс.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.

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