Число выявленных случаев COVID-19 в США приближается к 2,5 млн
В 50 штатах за минувшие сутки обнаружили коронавирусную инфекцию у свыше 45 тыс. человек, говорится на сайте Университета Джонса Хопкинса.
Кроме того, за сутки умерли от вируса 629 человек.
Всего число заражений в США приближается к отметке 2,5 млн, а число летальных случаев превысило 125 тыс.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.
Всего в мире число зараженных превышает 9 млн, за все время от коронавируса умерли более 400 тыс. человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В США от коронавируса погибли более 125 тысяч человек
— В США успешно завершились клинические испытания вакцины от коронавируса