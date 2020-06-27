Нур-Султан затопило после дождя

Столицу Казахстана Нур-Султан затопило после ливня. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе мэрии.

Сильный дождь прошел над городом в ночь на субботу. В результате большого количества выпавших осадков были подтоплены некоторые улицы.

Как отметили в мэрии, это уже был третий сильный ливень за месяц. Ранее властям уже приходилось откачивать воду с подтопленных улиц.

В настоящее время убирают воду с улиц Нур-Султана 40 единиц спецтехники.

«Откачено более 20 тысяч кубических метров дождевой воды», — уточнили в мэрии.

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