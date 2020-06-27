ТАСС: Причиной суицида главы строительной компании Грудина стала депрессия

Причиной самоубийства главы московской строительной компании «Пионер» Андрея Грудина, по предварительным данным, стала депрессия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, со слов его близких, в последнее время он страдал от депрессии», — заявил собеседник агентства.

Он добавил, что рядом с телом Грудина обнаружили пистолет и записную книжку с предсмертной запиской.

Ранее сообщалось, что тело предпринимателя обнаружили в офисе на Малой Пироговской улице в Москве.

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