ТАСС: Причиной суицида главы строительной компании Грудина стала депрессия
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Причиной самоубийства главы московской строительной компании «Пионер» Андрея Грудина, по предварительным данным, стала депрессия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, со слов его близких, в последнее время он страдал от депрессии», — заявил собеседник агентства.
Он добавил, что рядом с телом Грудина обнаружили пистолет и записную книжку с предсмертной запиской.
Ранее сообщалось, что тело предпринимателя обнаружили в офисе на Малой Пироговской улице в Москве.
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