Роспотребнадзор разрешил заселять двух незнакомых людей в один номер

Роспотребнадзор разрешил санаторно-курортным учреждениям заселять в один номер до двух человек, которые не проживают вместе и не являются членами одной семьи. Об этом говорится в новых рекомендациях ведомства.

«При поселении отдыхающих целесообразно помещение одного — двух человек в номер», — говорится в сообщении.

Исключением являются случаи, когда прибывшие на отдых являются членами одной семьи, проживают вместе или являются сопровождающими.

Кроме того, посетители санаториев не будут обязаны предъявлять справки об отрицательном тесте на коронавирус. Вместо этого потребуется документ об отсутствии контакта с зараженными в течение 14 дней до заезда.

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