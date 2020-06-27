В Москве обнаружили мертвым гендиректора крупной строительной компании
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Москве обнаружен мертвым генеральный директор группы компаний «Пионер» Андрей Грудин. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным источника, тело предпринимателя нашли в офисе на Малой Пироговской улице. Предварительно – это самоубийство.
Официальный комментарий в пресс-службе ГСУ СКР по Москве давать отказались.