На западе Украины остаются подтопленными 180 населенных пунктов

В западной части Украины из-за непогоды остаются подтопленными 180 населенных пунктов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГСЧС.

Всего подтоплен 3 871 дом в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Также из-за плохих погодных условий было разрушено 202,3 км автодорог и 94 моста. Еще 620 км автодорог и 259 мостов были частично повреждены.

Отмечается, что от природной стихии на территории Ивано-Франковской области погибли три человека.

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