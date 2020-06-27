На западе Украины остаются подтопленными 180 населенных пунктов
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В западной части Украины из-за непогоды остаются подтопленными 180 населенных пунктов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГСЧС.
Всего подтоплен 3 871 дом в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.
Также из-за плохих погодных условий было разрушено 202,3 км автодорог и 94 моста. Еще 620 км автодорог и 259 мостов были частично повреждены.
Отмечается, что от природной стихии на территории Ивано-Франковской области погибли три человека.
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