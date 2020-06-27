В США от коронавируса погибли более 125 тысяч человек

Число погибших в результате заражения коронавирусом на территории Соединенных Штатов превысило 125 тысяч человек, сообщает Университет Джона Хопкинса.

По информации университета, число заражений вирусом на территории США достигло 2 467 510 случаев.

К настоящему моменту погибли 125 045 тыс. пациентов, выздоровели более 663 заразившихся.

Число подтвержденных случаев заболевания во всем мире, по данным специалистов, превысило 9,7 млн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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