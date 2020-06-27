В Приморье восстановили железнодорожную ветку, где из-за селя сошли вагоны
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Железнодорожная ветка в Приморье, где из-за селя с рельсов сошли тепловоз и два грузовых вагона, восстановлена. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление краевого правительства.
«Пострадавших нет, экология не нарушена, последствия устраняются, железнодорожная ветка восстановлена», – говорится в сообщении.
По словам властей, причиной схода состава с рельсов стал сель, который образовался в результате осадков.
Инцидент произошел 26 июня 2020 года в 11.07 мск на 6 километре однопутного неэлектрифицированного участка перегона Смоляниново – Дуна. Из-за аварии движение поездов по всей ветке было остановлено.
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